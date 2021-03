Lazio, Romulo amarcord ricorda la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta - FOTO

Non ha mai negato di essere legato in modo particolare ai colori biancocelesti e Romulo lo dimostra in ogni occasione possibile. Il brasiliano è rimasto nella Capitale solo sei mesi ma è entrato nel cuore dei tifosi e anche dei compagni. Oggi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un ricordo della Coppa Italia vinta nel 2019 contro l'Atalanta di Gasperini, trofeo che anche lui ha alzato insieme ai suoi compagni. "Lazio - Coppa Italia 2019" e sette cuori azzurri, sette come i titoli conquistati dai capitolini in 121 anni di storia.

Bayern Monaco - Lazio, probabili formazioni: i dubbi di Inzaghi per il ritorno

Lazio, caso tamponi: club pronto a chiamare un teste chiave per il processo

TORNA ALLA HOME PAGE