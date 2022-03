Lazio, Romulo e il messaggio per Mihajlovic: "Chi ha indossato questa maglia ha una forza in più" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia. Sinisa Mihajlovic dovrà intraprendere un'altra battaglia contro la leucemia che ha già sconfitto nel 2019. Il tecnico del Bologna, in una conferenza stampa straordinaria convocata nella giornata di sabato, ha comunicato di doversi sottoporre a un nuovo ricovero a partire da questa settimana.

Sono tantissimi i messaggi di sostengo inviati al suo indirizzo e tra i tanti c'è anche quello dell'ex calciatore della Lazio Romulo che ha così scritto su Instagram: "Sicuramente vincerai anche questa battaglia mister. Mi accogliesti con tutto l'amore di un padre verso il proprio figlio quando arrivai in Italia ala Fiorentina. Il minimo che posso fare è pregare ogni giorno perchè tu possa uscire vittorioso, come hai sempre fatto. Ah, chi ha indossato questa maglia ha una forza in più!".