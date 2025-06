Lazio, rosa corta sì ma senza esagerare: attenzione alla Coppa d'Africa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio di quest'anno non servirà una rosa profonda; infatti l'esclusione dalle competizioni europee permetterà al "nuovo" tecnico biancoceleste Maurizio Sarri di gestire le risorse senza dover ricorrere a un organico eccessivamente folto.

Occhio però all'imprevisto Coppa d'Africa, che potrebbe in questo senso cambiare i piani della società. Infatti, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero partire per giocarsi questo trofeo Belahyane, Dia e Dele-Bashiru. In particolare la competizione si terrà in Marocco e durerà dal 21 dicembre al 8 gennaio. Occhio dunque al pericolo di ritrovarsi in quel periodo con una squadra in difficoltà a causa delle assenze: bisognerà calibrare con precisione ogni singola mossa.

