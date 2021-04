Lazio, Roundhill Inv. lancia l'exchange-trade found sul calcio: si potrà investire sui biancocelesti

Roundhill Investiment entra nel mondo del calcio. Stando a quanto riportato da Forbes, la società di consulenza per gli investimenti lancerà a breve un exchange trade-found (ETF) per permettere agli investitori di scommettere sull'andamento del mercato sportivo, in particolare nel settore del calcio. Il fondo MVP ha acquisito delle quote dei principali club europei presenti in Borsa: Manchester United, Borussia Dortumund e le italiane Lazio, Juventus e Roma. Sarà quindi possibile scommettere sui biancocelesti e, nel momento in cui il titolo dovesse alzarsi in Borsa (normalmente a seguito di risultati sportivi importanti), guadagnare dei soldi.