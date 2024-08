Lazio, Rovella a LSC: "Non vediamo l'ora di giocare. In campo anche per onorare Eriksson"

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto all’Olimpico per la sfida tra Lazio e Milan che scenderanno in campo alle 20.45. Poco prima del match ecco le parole di Rovella ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non vediamo l’ora di giocare e rifarci dopo la brutta prestazione contro l’Udinese. Eriksson? Mi ricordo che quando venne all’Olimpico siamo andati a salutarlo, un gran signore, un allenatore importantissimo per questa società. Oggi giocheremo anche per lui, per onorare la sua storia con la Lazio. 100 presenzein Serie A? Sono molto felice ma voglio arrivare a 100 con la Lazio più che a 100 in Serie A”.