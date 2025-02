Lazio, Rovella in conferenza: "Abbiamo giocato molto meglio dell'Inter"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Inter - Lazio, Nicolò Rovella ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Non bisogna vedere le partite singole ma il cammino fatto finora che è buono. Noi ci faremo trovare pronti. Siamo arrabbiati dopo la sconfitta di questa sera, abbiamo giocato molto meglio dell'Inter. Già da domani lavoreremo a Formello per migliorare. 4-3-3? Per me non c'è nessun problema, sono sempre pronto. Non si tratta dei gol che non arrivano. Taty è un giocatore importante per noi, ma dobbiamo tutti alzare il livello per aiutare gli attaccanti a segnare. Ci è mancato il gol, ci vuole di più. L'Inter è una grande squadra comunque. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare. Gol da annullare? Non ho ancora rivisto gli episodi, ci sono stati errori in campionato. Ma non ho ancora visto nulla. Secondo me la Lazio ha avuto personalità questa sera, abbiamo giocato molto meglio dell'Inter. Anche l'Olimpico è un grandissimo stadio, non solo San Siro, questo non c'entra. Dobbiamo alzare il livello e portare gli episodi dalla nostra parte. Per me tornare a San Siro è sempre speciale, poi sono nato anche qua a Milano. Oggi sono più arrabbiato per la sconfitta però".

Pubblicato il 25-02