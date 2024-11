Lazio, Rovella sempre più protagonista: i suoi numeri sono da urlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Un giocatore che sta crescendo in maniera esponenziale anche grazie alla cura Baroni, che sta rivitalizzando gran parte dell'organico biancoceleste. Nicolò rovella sta diventando il faro della Lazio e la sua presenza in campo è ormai imprescindibile. Contro il Cagliari ha completato 79 passaggi su 80, con il 99% di realizzazione, vinto 7 contrasti a terra su 11 e bloccato 2 tiri. Ma soprattutto è stato il migliore per distanza percorsa in tutta la partita (più di 12,5 chilometri). Il messaggio lanciato a Spalletti con queste entusiasmanti prestazioni è chiarissimo: Rovella vuole continuare a stupire nella sua Lazio e ritagliarsi un posto anche in Nazionale.