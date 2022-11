Lazio, Sabatini: "Con Sarri arriveranno risultati importanti. Le scelte fatte in estate..."

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La Lazio ha chiuso questo primo frangente di stagione al quarto posto. A inizio stagione, con i tanti movimenti di mercato, nessuno si sarebbe aspettato un inizio così convincente. Ai microfoni di TMW Radio il direttore sportivo Walter Sabatini ha commentato le mosse dei biancocelesti e il risultato ottenuto al momento: "Le scelte fatte sono particolarmente felici. Erano scelte rischiose ma hanno reintegrato con giocatori azzeccati. Se lasci andare Insigne e prendi uno claudicante è un problema, ma se ne prendi uno come il georgiano...Quando devi cambiare devi cambiare, non c'è niente da fare. Sarri se lo tengono per anni, possono ottenere risultati importanti. Mi sta troppo simpatico Sarri, l'ho sentito spesso ultimamente perché ha avuto la polmonite, che mi ha dimezzato la vita".