Lazio-Salernitana, il punto sui campani: Ribery c'è, possibile cambio in porta

La Lazio per dare continuità al proprio percorso di crescita iniziato dopo il ritiro, la Salernitana per iniziare a macinare punti in ottica salvezza. Domenica 7 novembre ore 18, sotto i riflettori dello stadio Olimpico, va in scena il match tra i biancocelesti e i granata. Stefano Colantuono si affiderà ancora al suo 4-3-1-2. La buona notizia per il tecnico è che Franck Ribery ci sarà dal primo minuto. L'attaccante francese ha smaltito i problemi fisici e ha dato la sua disponibilità. Recuperato anche Bogdan, che non partirà dal primo minuto, e l'ex Gondo, in ballottaggio con Djuric per una maglia da titolare in avanti. Capezzi ha svolto un lavoro differenziato e sarà in gruppo per la partita contro la Sampdoria. Mamadou Coulibaly e Ruggeri, invece,si sono sottoposti a seduta fisioterapica, per entrambi il rientro in campo è previsto nel girone di ritorno. Tornerà tra i convocati invece dopo un mese Lassana Coulibaly , ma andrà in panchina, al suo posto gioca Schiavone. Colantuono potrebbe concedere un turno di riposo a Belec. L'ex estremo difensore del Carpi non ha mai saltato un minuto sin qui, ma all'Olimpico potrebbe essere il turno di Fiorillo che da qualche settimana si è candidato seriamente al ruolo di primo portiere.