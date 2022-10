Lazio - Salernitana, tra esordi e conferme: è un Olimpico colmo d'amore! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Euforia Lazio. Si respira anche prima della gara. La barriera dei 40 mila infranta come ogni domenica. C'è chi bagna il suo personale battesimo allo stadio come la piccola Jenny in compagna dell'amica Nicole, chi invece la Lazio la sceglie per amore come Chiara. Il tripudio è tutto per i colori del cielo e per L'aquila sul petto. Gli idoli restano gli stessi di sempre Anderson e Immobile uomini gol della prima squadra della capitale.

