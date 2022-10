Lazio - Salernitana, Zaccagni dà una lezione all'Atalanta: fairplay in campo

TUTTOmercatoWEB.com

Due campi diversi, uno stesso protagonista. Nei primi minuti della partita Lazio - Salernitana, Gyomber resta a terra per un problema muscolare subito dopo una sua accelerazione sulla fascia sinistra. Zaccagni però, conquista palla a pochi centimetri dall'area di rigore e anziché rimandare al brutto gesto messo in campo dei giocatori dell'Atalanta al Gewiss Stadium, ha fermato il gioco mettendo la palla fuori. Stesso protagonista, stesso episodio, come quello al 47' quando Pedro è stato atterrato da Soppy a Bergamo. Proprio per quel motivo, lo stesso Zaccagni aveva mandato la palla fuori dal campo per consentire le cure dello spagnolo. Eppure, i bergamaschi quel giorno l'avevano giocata anziché aspettare che l'avversario si rimettesse in sesto. Questione di fairplay, che anche quando la posizione può sembrare vantaggiosa, la Lazio preferisce giocare in maniera onesta anziché sfruttare episodi sfavorevoli che hanno a che fare con l'ente morale e i valori della società.