Lazio - Sampdoria, dove vedere il match in Tv e streaming

Lazio e Sampdoria si affrontano allo Stadio Olimpico per la 24º giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 27 febbraio. La squadra di Maurizio Sarri, dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale di Conference League e il successo contro la Salernitana, è caccia della seconda vittoria di fila in campionato. Per vedere il monday night, la gara tra Lazio e Sampdoria sarà offerta in co-esclusiva dalla piattaforma Dazn e dai canali di Sky Sport. Dunque, sarà visibile in streaming su Dazn, disponibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky Q. Per gli abbonati al pacchetto Sky Calcio il match sarà trasmesso anche sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno.