Lazio-Sampdoria: i precedenti sono favorevoli, ma in due occasioni…

Cresce l’attesa in vista di Lazio-Sampdoria, partita in cui gli uomini allenati da Maurizio Sarri si giocano una fetta importante di qualificazione alla prossima Europa League. Notoriamente la sfida con i blucerchiati porta bene alla formazione biancoceleste che tra le mura amiche ha spesso centrato la vittoria, talvolta anche con risultati roboanti.

I PRECEDENTI IN SERIE A – Le due squadre si sono affrontate ben 111 volte nella massima categoria. Il bilancio è nettamente a favore degli aquilotti che si sono imposti 53 volte a fronte delle 27 vittorie liguri. I pareggi invece sono 31. Per quanto concerne i match disputati nella Capitale, la forbice è ancora più ampia con la Lazio vittoriosa in ben 33 occasioni. I doriani hanno ottenuto i 3 punti appena 8 volte, mentre in 9 occasioni non ci sono stati vincitori. L’ultima sfida disputata nel febbraio 2021 ha visto i capitolini imporsi per 1-0 con rete di Luis Alberto. Per ritrovare un successo della Samp, bisogna invece ritornare alla stagione 2004/2005 quando l’allora squadra di Novellino si impose per 2-1 su quella di Papadopulo con le reti di Kutuzov e Flachi. Inutile il sigillo di Tommaso Rocchi nel secondo tempo.

LE BEFFE – Le uniche due volte in cui la Sampdoria è riuscita a strappare punti all’Olimpico negli ultimi dieci anni risalgono alle stagioni 2015/2016 e 2018/2019 (1-1 e 2-2). In entrambe le circostanze però il pareggio ospite è arrivato a tempo scaduto, la prima volta con Zukanovic al 93’ la seconda addirittura al 99’ con il gol di tacco di Saponara che gelò i presenti dopo il vantaggio siglato da Immobile al 96’ su calcio di rigore.