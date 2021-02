Lazio - Sampdoria, Musacchio esulta: “Avanti così ragazzi” - FOTO

Seconda partita da titolare in campionato di Musacchio e seconda vittoria per 1-0 della Lazio. Con l'argentino in campo, i biancocelesti non hanno mai subito gol in Serie A. Contro la Sampdoria, Inzaghi lo ha schierato sul centro sinistra nella sua linea a 3. Il numero 37 si è comportato ancora una volta molto bene arginando le folate offensive blucerchiate. L'ex Milan ha fatto i complimenti al gruppo con un post su Instagram: "Grande vittoria di squadra. Avanti così ragazzi".