Lazio, Saná Fernandes: "Sogno l'esordio in prima squadra. Mi ispiro a Felipe Anderson"

Lunga intervista di Saná Fernandes ai microfoni di Tuttomercatoweb.com direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. Tra i tanti temi toccati l'attaccante portoghese ha parlato del suo sogno di esordire in prima squadra e dei giocatori a cui si ispira, tra cui l'ex Felipe Anderson. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sei al tuo secondo ritiro qui ad Auronzo, quanto sei cresciuto rispetto allo scorso anno?

“L’anno scorso ero qui con mister Sarri, quest’anno con mister Baroni stiamo facendo un ritiro diverso a un anno fa. Stiamo andando bene e lavorando duro per preparare al meglio quella che sarà la stagione”.

Cosa ti ha lasciato la scorsa stagione in primavera tra Youth League e finali scudetto?

“Nessuno si aspettava quello che abbiamo fatto in campionato. Per me come giovane giocatore è stato un sogno giocare in Youth League e piano piano stiamo raggiungendo il nostro obiettivo”.

I tifosi spingono per vederti in campo con la prima squadra. Pensi che questa possa essere la stagione del tuo esordio in Serie A?

“Quello è il mio sogno, lavoro tutti i giorni per fare l’esordio in prima squadra qui con la maglia della Lazio in Serie A. Lavorerò sempre più forte per convincere il mister, aspetto il mio momento per fare l’esordio in Serie A. I tifosi mi vogliono bene, sono felice e contento del rapporto che ho con loro e di come mi fanno sentire il loro affetto”.

Che rapporto hai avuto con gli allenatori della prima squadra e che rapporto hai con Sanderra?

“Mister Sanderra è l’allenatore che mi ha aiutato fin dal primo giorno che sono arrivato qui alla Lazio. Anche mister Baroni mi sta aiutando, è arrivato da poco qui alla Lazio però cerca sempre di dirmi cosa devo fare in campo e come devo migliorare”.

A quale giocatore ti ispiri e in cosa pensi di dover migliorare in questa stagione?

“Posso crescere tanto in fase difensiva, devo dare una mano alla squadra anche nella fase di non possesso. Il giocatore al quale mi ispiravo di più era Felipe Anderson, ma ora non è più qui alla Lazio. Sono andati via altri giocatori molto importanti per la squadra come Immobile e Luis Alberto che mi hanno aiutato a crescere con la loro esperienza”.

A fine anno Sana Fernandes è contento se?

“Se avrò fatto l’esordio in prima squadra. Con la Primavera invece l’obiettivo è lo scudetto”.