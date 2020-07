Lazio, Santi (Dazn): “Scudetto sfumato per le troppe pressioni”

Mancano due giorni al match tra Juventus e Lazio in programma all’Allianz Stadium lunedì alle 21:45. Il giornalista di Dazn Alberto Santi ne ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “La partita di domani sarà particolare sia per la Lazio che la Juventus. I valori alla lunga emergono, i biancocelesti alla ripresa non sono più quelli di febbraio, pagando una rosa corte e molti infortuni. Questo ha influito sulla corsa scudetto, sfumato forse anche a causa delle troppe pressioni. I bianconeri invece sono un' incognita a livello di continuità anche se gli mancano solo tre vittorie dallo scudetto. Forse però ci si sarebbe potuto aspettare qualcosa in più da Sarri, male nel gioco e nelle competizioni nazionali, tra Coppa Italia e Supercoppa italiana contro la Lazio.

Le altre dietro però non corrono, con l'Inter che pecca di continuità e l'Atalanta che sta bene ma è lontana dal primo posto. La squadra più in forma è il Milan, che però è in corsa solamente per un posto in Europa League".



