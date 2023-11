Lazio, Sarri a Sky: "Futuro? Ci siamo confrontati e resi conto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ventiquattro ore che precedenono la partita di Champions League contro il Celtic, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il difficile momento della squadra e comunicare l'esito del confronto con il suo staff che, dopo alcune valutazioni, a detta sua non li vede come responsabili principali di tale situazione:

"Noi dello staff abbiamo avuto un confronto e la conclusione è stata che non siamo cambiati, stiamo facendo lo stesso lavoro degli ultimi anni e dobbiamo risolvere una situazione difficile. Io però sono qui per stare per un lungo periodo e in un lungo periodo i momenti difficili vanno affrontati. Lo stato d'animo? Di certo al momento non è dei migliori, la squadra sabato è stata piatta, senza la sensazione di divertirsi in campo".

MENTALITA' - "L'approccio mentale, nell'ultima partita è stato scadente. La spiegazione va sulle motivazioni, ma anche questo è un limite. Per noi il campionato è importante allo stesso modo. Domani vediamo, ci giochiamo una partita decisiva, l'atmosfera della Champions tira fuori sempre motivazioni particolari".

TATTICA - "Se cambierò qualcosa? No, se avessi cambiato ogni volta che stampa e tifosi mi dicevano di cambiare sarei ancora in Eccellenza toscana".