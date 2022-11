Lazio, Sarri ammette: "Organico? Ci manca qualcosa. Senza Immobile..."

Il tecnico biancoceleste ha parlato anche dell'assenza di Ciro Immobile e ha aggiunto che a questa rosa manca qualcosa...

Maurizio Sarri nella conferenza stampa è tornato a parlare dell'organico della Lazio. Secondo il mister manca qualcosa perché non riesce a gestire alcune assenze. Chiaro il riferimento al vice Immobile. Ecco le sue parole: "Ci sono categorie e cilindrate anche nel cervello. Con l'abitudine qualche giocatore assimila questa capacità, però non è facile. A volte è proprio questione di cilindrata mentale. A livello di organico è ovvio che ci manchi qualcosa, ma questo credo che sia abbastanza normale. puoi tenere l’assenza di uno o due giocatori in alcuni settori, in altri no". L'allenatore poi ha proseguito sulle occasioni sprecate: "Si torna al discorso di Ciro, se capitavano a lui probabilmente si finiva il primo tempo 3-1. Non possiamo sempre dire che dovevamo essere più cattivi. Ora abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. Felipe è tecnico, di solito certi gol può farli, ma non ha la stessa freddezza".

