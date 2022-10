Lazio, Sarri applaude i tifosi: "Uno stadio così dobbiamo meritarcelo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è rammarico, rabbia, insoddisfazione. La Lazio torna a casa con l'amaro in bocca, il 3-1 rifilato dalla Salernitana lascia Sarri e i suoi tifosi infastiditi. Al termine del match, il tecnico toscano ha però evidenziato l'importanza e la bellezza dei sostenitori biancocelesti che ancora una volta hanno risposto presente. Oggi erano presenti allo Stadio Olimpico di Roma oltre 40.000 spettatori e l'atmosfera ha incantato il Comandante che in conferenza stampa ha esclamato: "I tifosi sono uno spettacolo, mi dispiace sia venuta fuori una partita così per loro.Tenere l’Olimpico pieno cosi è uno spettacolo, ma dobbiamo meritarcelo".