Lazio-Sarri, Di Marzio: "Quando un ds si muove non torna mai a mani vuote"

La Lazio ha fissato il suo obiettivo: Maurizio Sarri è il nome in pole per la panchina dei biancocelesti. In questi giorni i contatti sono molteplici ma ancora non c'è stata nessuna chiusura. Per Gianni Di Marzio però il tutto sarebbe in dirittura d'arrivo: "Risolto il problema economico con il bonus che Sarri ha preso dalla Juventus, ora l'affare con la Lazio è in chiusura. Quando un ds si muove verso un allenatore non torna mai a mani vuote. Sarri alla Lazio penso sia in dirittura d'arrivo. Maurizio tra le altre cose non ha mai chiesto dei giocatori nelle società dov'è stato e quindi in linea con le idee del club biancoceleste", queste le sue parole a TMW Radio.

