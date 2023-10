Lazio, Sarri non ci sarà contro il Sassuolo: ma Martusciello sa come sostituirlo...

TUTTOmercatoWEB.com

Sarri non ci sarà al rientro dalla sosta. Il rosso ricevuto nel finale tra Lazio e Atalanta, per una presunta frase offensiva nei confronti di Orsato, lo costringerà ad assistere alla prossima partita dalle tribune del Mapei Stadium. A prendere il suo posto e impugnare le redini della squadra contro il Sassuolo sarà il vice Giovanni Martusciello. Per l'allenatore ischitano sarà la quinta gara alla guida dei biancocelesti in neanche tre anni e il suo trend è a dir poco positivo. Nei quattro precedenti come sostituto di Sarri, infatti, sono arrivati dal campo ben 8 punti, divisi in 2 vittorie e altrettanti pareggi. Dal 4-0 allo Spezia, allo 0-2 del Castellani contro l'Empoli che ha chiuso la scorsa stagione, passando per i pareggi contro Cagliari e Torino del primo anno. Martusciello vuole dare continuità alla sua striscia di risultati utili, ma soprattutto vincere contro i neroverdi per garantirsi tre punti fondamentali per la classifica. Starà a lui non far sentire l'assenza di Sarri, come ha sempre fatto.