Lazio, Sarri sui tifosi: "Contento della risposta, il popolo laziale è..."

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima di Lazio - Bologna. Il ritorno all'Olimpico sarà con una cornice di pubblico importante e anche il mister ha voluto sottolineare il fatto. Ecco le sue parole: "Sono contento della risposta dei tifosi, sono contento della fiducia che ci stanno dimostrando e speriamo di ripagarli il più possibile e il più velocemente possibile. Pensare di iniziare il campionato in un Olimpico pieno come lo avevamo lasciato nell'ultima partita è un qualcosa di conforto. Che il popolo laziale sia nettamente migliore di come viene descritto in giro per l'Italia a noi che viviamo qui è palese".