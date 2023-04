Lazio, Sarri: "Vorrei in rosa 7/8 italiani, se fossero laziali sarebbe meglio!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Sto litigando per avere giocatori italiani". Così si era espresso Maurizio Sarri nel corso del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, poche ore dopo la vittoria nel derby. La sosta in questo senso è servita anche per fare il punto sul mercato, con una moltitudine di nomi che, nonostante la distanza temporale, sono stati accostati con insistenza ai biancocelesti. Durante la conferenza stampa di presentazione a Monza-Lazio, l'allenatore della Lazio è tornato sul tema: "E' una cosa di cui abbiamo sempre parlato. Io l'ho sempre detto che preferisco gli italiani, perché danno più identità alla squadra. Se in rosa ne hai 7-8 di italiani dai un'identità maggiore, se sono laziali ancora meglio. Ma lo pensano tutti i tecnici. Poi c'è da dire che un italiano che fa 3 partite costa 15 milioni, uno straniero in Bundes costa 4. Il motivo non lo so sinceramente".