Lazio-Sassuolo: Acerbi festeggia i due anni in biancoceleste contro la sua ex squadra

Acerbi sfida il passato nel momento più difficile in cui si trova la Lazio dall’inizio di questa stagione. Il difensore è stato uno dei pilastri della cavalcata vincente interrotta dalla pausa legata al coronavirus ed ora anche lui, dopo la prestazione non troppo felice di Lecce, è chiamato a rialzare la testa anche se l’avversario è quello del “cuore”. Acerbi ha sempre nutrito una grandissima stima nei confronti del suo vecchio club. Il Sassuolo gli è stato accanto nel momento più duro, quello della malattia, e gli ha permesso alla fine di diventare il difensore che noi tutti ammiriamo oggi con l’aquila sul petto. Servirà alla Lazio anche tutta la sua determinazione, la sua concentrazione per riuscire a battere la squadra di De Zerbi, una delle migliori in questa ripresa di campionato reduce da tre vittorie consecutive. Sarà tra l'altro una giornata importante anche per un altro motivo, proprio l'11 luglio di due anni fa infatti il leone diventava un giocatore della Lazio ed è curioso che proprio oggi il difensore sfiderà la sua ex squadra.

