Lazio, contro il Sassuolo ci vorrà il miglior Ciro Immobile

Servirà una scossa contro il Sassuolo e la Lazio avrà bisogno del suo miglior Ciro Immobile per rialzare la testa dopo i due ko consecutivi contro Milan e Lecce. Il bomber biancoceleste ha fatto fatica da quando è ripartito il campionato totalizzando solo due reti in quattro gare giocate. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i neroverdi sono una delle sue vittime preferite: contro di loro è sempre andato a segno con 6 reti, tranne che in un’occasione. Al Sassuolo ha segnato anche con le maglie di Pescara e Torino per un totale di 9 centri, di più ha segnato solo a Genoa e Sampdoria. Non è tranquillo Immobile e rivelarlo è stato proprio lui nel post gara amaro di Lecce. Oggi bisognerà sgomberare la testa dai pensieri negativi e pensare solo a giocare, con la spensieratezza che caratterizzava la Lazio prima dello stop. Una rete per tornare in corsa anche sui fronti in cui il numero 17 era al top: la Scarpa d'Oro e la classifica marcatori della Serie A.

