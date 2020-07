Delio Rossi: “Lazio figlia di quella ammirata prima del lockdown”

Il campionato è ripreso, le squadre sono alla ricerca della condizione migliore. Ai microfoni di TMW Delio Rossi ha parlato delle difficoltà incontrate da Juventus e Lazio: "Dalla Juve non te l’aspetti. Ma ci sono anche altre squadre, ad esempio la Lazio è la figlia di quella che abbiamo lasciato prima del lockdown. Quello che è successo non era preventivabile, in più non c’è una storia di quello che è accaduto. È tutto un’incognita”.