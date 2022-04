Lazio-Sassuolo, i convocati di Dionisi: la scelta su Berardi

Fonte: Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 23 i giocatori del Sassuolo convocati da Dionisi per il match di sabato contro la Lazio. L'allenatore neroverde tiene fuori Berardi, ancora alle prese con un problema al ginocchio. Di seguito il comunicato del club: "Dopo la rifinitura di questa mattina al Mapei Football Center, il Sassuolo Calcio è partito subito dopo pranzo per il ritiro di Roma in vista del match di domani contro la Lazio, 31^ giornata di Serie A TIM in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18. Ecco i giocatori convocati da mister Alessio Dionisi:

PORTIERI

30 Samuele VITALE

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MULDUR

21 Vlad CHIRICHES

22 Jeremy TOLJAN

31 Gian Marco FERRARI

44 Ruan TRESSOLDI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

16 Davide FRATTESI

20 Abdou HARROUI

23 Hamed TRAORE

97 Matheus HENRIQUE

ATTACCANTI

7 Brian ODDEI

11 Riccardo CIERVO

18 Giacomo RASPADORI

29 Luigi SAMELE

91 Gianluca SCAMACCA

92 Gregoire DEFREL