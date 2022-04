Lazio - Sassuolo, la vendita non decolla: il dato della biglietteria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si mette alle spalle la sosta per le nazionali e riparte dal Sassuolo. Sabato alle 18 la squadra di Maurizio Sarri è chiamata a riscattare la sconfitta nel derby e a lanciare l'inseguimento a un posto utile per la qualificazione alla prossima Europa League. A meno di 24 ore dal fischio d'inizio la vendita dei biglietti non è ancora decollata, a differenza per esempio di quanto successo prima della stracittadina quando i tifosi biancocelesti polverizzarono i tagliandi a disposizione. Al momento si registrano 12.700 biglietti staccati e la speranza del club è che ci sia un colpo di coda a ridosso della partita. Delle ultime otto giornate di campionato la Lazio ne giocherà cinque tra le mura amiche e la spinta dei tifosi è determinante per il raggiungimento dell'obiettivo.