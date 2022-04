Lazio - Sassuolo, squadra di casa favorita e gol in vista: le quote del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Le ultime due settimane sono state lunghe e difficili per la Lazio, reduce da una pesante sconfitta nel derby con la Roma prima della sosta. Sarri ora si attende una reazione da parte della sua squadra, che non avrà vita facile contro il Sassuolo, imbattuto da sei partite. Già nella gara d'andata, poi, la squadra di Dionisi ha dimostrato di poter battere i biancocelesti. In quel caso, dopo il vantaggio iniziale firmato da Zaccagni, arrivarono in sei minuti le risposte di Berardi e Raspadori, con cui si capovolse il risultato. Ma andiamo a dare un'occhiata alle quote del match:

La vittoria della Lazio vale 1.75 su Sisal, il 2 è in grado di pagare invece 4.50 volte la posta. Considerando poi la gran quantità di gol siglati da biancocelesti e neroverdi nelle sfide che l'hanno visti protagonisti, sembra esser consigliata la combo 1 + Over 2.5, e quindi l'arrivo di almeno tre gol nel corso dei 90'. La quota è di 2.25 su Sisal, 2.30 su Snai. Dando un'occhiata ai precedenti, inoltre, cinque delle ultime dieci sfide tra Lazio e Sassuolo si sono concluse col risultato di 2-1. La soglia fissata per questo score è di 8.00 su LeoVegas, 8.50 su William Hill, 8.75 su Snai e Sisal. Tuttavia, per gli esperti, il risultato che ha più possibilità di realizzazione è il pareggio 1-1 (8.00).

Occhio poi ai marcatori. Felipe Anderson, ad esempio, è l'unico giocatore della Lazio sempre presente nelle 30 gare giocate dai biancocelesti in questo campionato. Il brasiliano, poi, ha già fornito quattro assist nelle gare contro il Sassuolo. Una sua rete con il risultato ancora sullo 0-0 vale 7.00 su William Hill e LeoVegas. L'ex West è "preceduto" nella classifica dei potenziali primi marcatori solamente da Immobile, che vanta una quota più bassa (3.50). Dall'altra parte, Scamacca ha segnato in tutte le ultime tre partite e può diventare il terzo giocatore neroverde ad andare in rete in quattro presenze consecutive in A. La possibilità che sia lui a mettere la prima firma sul tabellino alla voce marcatori vale 7.50 su William Hill, 9.50 su LeoVegas.

