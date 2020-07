Lazio, scambio di regali tra Milinkovic e un tifoso: i ringraziamenti via social - FT

Milinkovic e un gesto da vero campione. Il 'Sergente', tra una partita e l'altra di questo concitato finale di campionato, ha ricevuto un regalo speciale da un tifoso. Si tratta di Alessio Sciarra, giovane biancoceleste con la passione per il disegno, che ha collezionato per il centrocampista serbo un meraviglioso ritratto. La "consegna" è avvenuta a Formello, ma Milinkovic non si è presentato a mani vuote, bensì con un paio di scarpini per il proprio sostenitore. I due si sono ringraziati a vicenda su Instagram. Alessio ha pubblicato un lungo post, aggiungendo anche le immagini del momento: "Ti ho sempre visto sul grande schermo o allo stadio, con quell'aquila sul petto che hai sempre rispettato. Per chi è tifoso, come me, incontrare il suo calciatore preferito è sempre un'emozione. Ma incontrarlo e potergli regalare qualcosa realizzato da te lo è ancora di più. Ti ringrazio per le belle parole, per la gestilezza e la disponibilità che hai dimostrato oggi, per me valgono molto di più di una grande giocata col pallone, che tu sai fare. Grazie per il regalo (gli scarpini) che custodirò gelosamente. Semplicemente... Grazie Sergio". Anche Milinkovic, tuttavia, ha avuto un messaggio per il ragazzo: "Grazie per il bellissimo regalo, sei un fenomeno".

