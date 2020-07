Juventus, Sarri: "Gara difficile, quella della Lazio una stagione da grande squadra"

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, analizzando la partita e il momento in casa bianconera: "La Lazio ha fatto una grandissima stagione. Sono una grande squadra che anche se sta affrontando un momento negativo. È una partita la cui difficoltà si commenta da sola. È una squadra forte contro cui noi abbiamo sempre fatto fatica. In questo momento non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo capire se la verità è nei 0 gol subiti in 5 partite o 9 in 3 partite. Serve continuità, è importante il lavoro che tutti fanno per la squadra".

DIFFICOLTÀ - "Abbiamo incontrato 3 squadre in grandi condizioni, i risultati lo dimostrano. Per il momento in cui stiamo giocando, in cui tutte le squadre fanno fatica ad avere il pallino del gioco per 90 minuti. Stiamo assistendo a partite strane che girano in maniera incomprensibile, se ne stanno vedendo tante. Due giorni fa stavo vedendo la Serie B e c’erano due partite che a 25 minuti dalla fine erano 2-0 e poi sono finite 2-4. È una difficoltà per tutti, giochiamo in un’anomalia. In più abbiamo trovato squadre con un livello di organizzazione altissimo. Giocare in questo momento con Atalanta e Sassuolo credo sia difficile per tutti”.

INFORTUNATI - "Bentancur, de Ligt e Bonucci hanno fatto lavoro differenziato, ora li rimettiamo in gruppo e vediamo le condizioni. Chiellini è un po' più indietro. Domani vediamo chi è in grado di giocare, pronti con soluzioni alternative. Abbiamo tante soluzioni davanti, ma più che chi gioca soprattutto conta come giochiamo, per non lasciare la linea difensiva mai troppo scoperta".

CRITICHE - "Le critiche fanno parte della normalità di questo mestiere. La squadra è abituata a lottare per questi traguardi e da quel punto di vista dà garanzie. Ho un contratto e vogtlio onorarlo. Il mio futuro è domani, dobbiamo pensare alle singole partite e la testa deve essere concentrata sulle partite, a cominciare da quella di domani. In testa ora dobbiamo avere solo la Lazio".

JUVENTUS E NAPOLI - "Sono due situazioni diverse, alla Juve il lavoro è appena cominciato. Al Napoli i 91 punti li abbiamo fatti al terzo anno. Questa è una squadra molto più forte individualmente per i giocatori che hai. Bisogna vedere se riesco a lavorarci tre anni. Per quanto riguarda i punti è una stagione condizionata per le prime tre dalla situazione. Lavorare nel calcio è difficile ovunque. Qui c’è una criticità mediatica superiore, a Napoli è superiore quella locale. Il calcio è difficile da tutte le parti. Qua c'è un'esposizione mediatica maggiore, a Napoli ci sono diverse emittenti locali. Il calcio è difficile da tutte le parti".

Calciomercato Lazio, Marco Negri sponsorizza Alfredo Morelos: "Biancoceleste giusto per lui"

Perugia, esonerato Cosmi: torna Oddo per il finale di stagione

TORNA ALLA HOMEPAGE