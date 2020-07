Perugia, esonerato Cosmi: torna Oddo per il finale di stagione

Il Perugia, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha reso ufficiale l'esonero di Serse Cosmi. La gestione della prima squadra sarà affidata nuovamente a Massimo Oddo, al suo vice Marcello Donatelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. La decisione, presa dal presidente Massimiliano Santopadre per dare una scossa all'ambiente, arriva in una situazione particolarmente negativa per il club, sedicesimo in Serie B con 42 punti conquistati. Nell'ultima partita il gruppo non è andato oltre lo 0-0 in casa contro la Cremonese. Nel prossimo turno la sfida contro l'Entella.

Coronavirus, sventata in Spagna partita tra infetti e non infetti

Calciomercato Lazio, Marco Negri sponsorizza Alfredo Morelos: "Biancoceleste giusto per lui"

TORNA ALLA HOMEPAGE