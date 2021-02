Lazio, scatto tra brasiliani. Leiva a Luiz Felipe: "Manchi tu". E il difensore risponde... - FOTO

Uno scatto tra brasiliani quello pubblicato su Instagram da Andreas Pereira in compagnia di Lucas Leiva. I due, terminata la seduta d'allenamento, si sono messi in posa, condividendo l'immagine sui rispettivi social. In particolare, l'ex Liverpool ha chiamato in causa un altro connazionale. Si tratta di Luiz Felipe, ancora in Germania e alle prese con il recupero post-operatorio: "Manchi solo tu". E la risposta del difensore non ha tardato ad arrivare: "Torno presto, papi". I compagni, e i tifosi, lo aspettano a braccia aperte.

