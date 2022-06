Lazio, scelto il gol più bello della stagione: il vincitore - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

E' Sergej Milinkovic-Savic a vincere il premio per il miglior gol della stagione della Lazio. Sui social la società biancoceleste aveva selezionato le reti più belle di quest'anno e ha dato l'opportunità ai tifosi di votare. Il sondaggio è terminato e ha visto trionfare lo splendido gol del Sergente nel pareggio interno per 4-4 contro l'Udinese dello scorso 2 dicembre. Doppio colpo di suola per disorientare il difensore, pallone spostato sul mancino e arcobaleno perfetto che si spegne all'incrocio dei pali dove Silvestri non può nulla. La stagione d'oro del centrocampista serbo viene dunque impreziosita anche da quest'altro riconoscimento.