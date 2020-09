Lazio, Schwoch: "Inzaghi ha le idee chiare, Immobile può fare 200 gol"

Questo pomeriggio la Lazio chiuderà il ritiro ad Auronzo di Cadore con l'amichevole contro il Vicenza, in programma alle 16:00. A tal proposito, l'ex attaccante Stefan Schwoch è intervenuto all'Agenzia Ufficiale biancoceleste per presentare il match: "La Lazio troverà una squadra solida, che lo scorso anno ha subito pochissime reti e avuto un rendimento costante. La squadra di Di Carlo ha una programmazione importante, mantiene l'ossatura della squadra e la migliora di anno in anno".

INZAGHI - "Simone è stato bravo a dare continuità alle sue idee, insistendo anche nei pochi momenti bui affrontati. Ha dimostrato di avere le idee chiare, valorizzando il gruppo e aggiungendo un tassello alla volta, costruendo qualcosa di importante nel tempo. Prima del lockdown, i biancocelesti erano i favoriti per lo scudetto".

CHAMPIONS LEAGUE - "Il passato può insegnare a gestire al meglio le situazioni. Per giocare ogni tre giorni serve una rosa ampia, sono certo che Inzaghi e la società sapranno trovare le alternative giuste per affrontare al meglio tutte le competizioni".

IMMOBILE - "Ciro può sicuramente farcela ad arrivare a quota 200 gol in Serie A, non fai 36 gol per caso in Italia. D'altronde, quando va male ne fa 20. E' un attaccante importante, è il bomber della Nazionale: sa muoversi benissimo sulla linea dei difensori. Adesso avrà anche l'esame Champions League: tutti i grandi attaccanti devono passare da questo palcoscenico per affrontare i migliori giocatori al mondo. In tutto questo però sarà fondamentale avere accanto anche una squadra all'altezza, in grado di accompagnare Immobile come ha fatto in questi anni".