Lazio, Sconcerti: “Campionato falsato, Juve favorita ma tutto può succedere”

Continua il botta e risposta a distanza tra Lazio e Juventus. Prima i biancocelesti, battendo la Fiorentina, hanno risposto al 4-0 di Ronaldo e compagni ai danni del Lecce. Ieri invece sono stati i bianconeri a battere il Genoa e ristabilire il +4 dopo la vittoria degli uomini di Inzaghi contro il Torino. Ai microfoni di Tmw Radio, Mario Sconcerti ha analizzato la lotta Scudetto tra le due compagini.

LA RIPRESA - "Lazio e Juve hanno mandato entrambe buoni messaggi, la Juve segna con facilità e prende gol molto raramente. La Lazio fa più fatica ma sta trovando condizione, bisogna vedere se alla lunga arriverà stanchezza. Ci sono dati evidenti sull’importanza della condizione fisica: ill 30% dei gol ora si segnano dal 70’ in poi, un dato superiore al solito. Questo perché le squadre arrivano molto stanche e i cambi, per chi li ha, devastano le partite."

DYBALA E LUIS ALBERTO - "Sono diversi e possono giocare anche insieme. Dybala è un attaccante puro e Luis Alberto è un regista avanzato. È un trequartista degli anni ’80 che gioca anche dentro al campo, dietro a due attaccanti sta benissimo. All’Inter sarebbe perfetto, ma lo è anche alla Lazio. È un tipo di giocatore che non avevamo da un pezzo. Sto vedendo in forma anche Lukaku che può essere importante in questa fase finale."

LOTTA SCUDETTO - "Il campionato è falsato per forza, quando sei costretto a cambiare delle regole in corsa è chiaro che diventa un altro campionato. È una situazione che aiuta chi ha più giocatori, come la Juve. Finché sei a 4 punti e hai lo scontro diretto però tutto può succedere, prima di quello poi c’è una fase del calendario favorevole alla Lazio."

