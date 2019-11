Lazio, Sconcerti: “Inzaghi ha 11-12 giocatori importanti, può battere le big”

Al termine delle prime dieci giornate di campionato, la Serie A ha già emesso alcuni verdetti, tra cui il duello, che si protrarrà con tutta probabilità fino alla fine della stagione, tra Inter e Juventus. Dietro alle due teste di serie, però, un insieme di squadre che potranno insidiarle, perlomeno in gara secca. Mario Sconcerti, noto giornalista, ha analizzato alcune compagini del calcio nostrano ai microfoni di calciomercato.it: “É un campionato più strano di quello che sembra, in molte possono dire la loro. La Roma ha trovato continuità e forse anche una formazione diversa: Mancini dà solidità, Fonseca ha idee e ha dimenticato in Ucraina la parte inflessibile di sé stesso. La Lazio ha 11-12 giocatori importanti più Immobile che è una prima punta vera, il Napoli ha meno punti di quel che merita e, così come Roma e Lazio, può battere Inter e Juventus nella partita secca. Davanti, insomma, c’è ancora spazio”.

FORMELLO - Lazio, Immobile c'è: in gruppo e punta il Milan

Milan-Lazio, la carica di Duarte: “Vogliamo fare una grande partita”

TORNA ALLA HOMEPAGE