Milan-Lazio, la carica di Duarte: “Vogliamo fare una grande partita”

In casa Milan non c’è tempo per pensare alla vittoria ottenuta ieri sera contro la Spal, che subito si ha di fronte l’impegno con la Lazio tra le mura di San Siro. Il match, in programma domenica a partire dalle 20.45, vedrà affrontarsi le due compagini al termine di una settimana densa di sfide. Léo Duarte, difensore centrale brasiliano acquistato dal club ad agosto, nel corso del suo intervento a Milan Tv, si è espresso anche sulla gara contro i biancocelesti: “Speriamo di fare una grande partita. La Serie A è un campionato difficile, non importa contro chi giochiamo: dobbiamo imporre il nostro gioco, perché siamo il Milan, un grande club. Speriamo di conquistare altri punti ed altre vittorie. Calendario? Adesso ci aspettano tre gare molto difficili. Dobbiamo stare uniti, rimanere fiduciosi per giocare delle buone partite”.

