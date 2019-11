Lazio, seconda vittoria con 4 gol di scarto: solo due club europei hanno fatto meglio

I quattro gol rifilati dalla Lazio al Torino hanno dato morale e continuità in vista dell'ostica trasferta con il Milan. La partita di mercoledì è la dimostrazione della potenza di fuoco che i biancocelesti possono scatenare sul rettangolo verde. E non è la prima volta in questo campionato che la Lazio vince con quattro gol di scarto. La prima volta è successo all'Olimpico con il Genoa. In Serie A, nessuno ci è riuscito. Passando al panorama europeo, solamente PSG e Manchester City sono stati capaci di fare meglio, vincendo ben 3 partite con 4 gol di scarto.

