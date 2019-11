Celtic, Roma trasferta speciale: messa per i tifosi e visita al Pontifical Scotts College

Una delegazione al Pontifical Scotts College e poi una messa, giovedì mattina, a Sant'Ignazio per i tifosi degli Hoops. Il Celtic comincia a organizzare la trasferta di Roma in programma la prossima settimana. Sono previsti 9 mila sostenitori biancoverdi in arrivo nella Capitale per la gara contro la Lazio e l'intenzione del club di Glasgow è quello di rendere questa trasferta memorabile. E questo perché non è per il Celtic una trasferta come tutte le altre, per le radici e le origini che caratterizzano questa società. L'identità cattolica è fortissima e arrivare nella città centro del cattolicesimo è occasione imperdibile: "Siamo in grado di confermare che abbiamo accettato con gioia un invito per i rappresentanti del club a visitare il Collegio e possiamo pure comunicare che si terrà anche una Messa per i tifosi", ha detto un portavoce del Celtic. Al quale ha fatto eco Padre Dan Fitzpatrick che è il rettore del Pontifical Scotts College di Roma: "Siamo lieti che il club abbia accettato l'invito a visitare il Collegio e siamo entusiasti al pensiero di così tanti scozzesi che arriveranno o a Roma". La comunità cattolica scozzese è presente a Roma dal XVII secolo e per questo quella di giovedì sarà per loro una festa che andrà oltre il calcio.

