Celtic, Forrest si complimenta con Lennon: "Non ci lascia pensare alla Lazio"

L'Europa League si avvicina, ma in casa Celtic non si deve parlare di Lazio. A lasciarlo intuire, dopo le dichiarazioni di Scott Brown, il talento della squadra biancoverde James Forrest. Queste le sue parole al The National: "Col Celtic ci sono sempre tante partite importanti da giocare. Sabato abbiamo una semifinale e giovedì avremo una grande sfida di Europa League a Roma. In tutto questo non possiamo permetterci scivoloni in campionato. Il nostro allenatore, Lennon è molto bravo nel gestire questi momenti. Non ci lascerà pensare alla Lazio, adesso il grande match per noi è quello contro l'Hibernian".