Lazio, Sconcerti: "Milinkovic è vicino a essere un fuoriclasse"

A Salerno Milinkovic ha dimostrato ancora una volta, sempre se ce ne fosse il reale bisogno, quanto sia importante per gli equilibri della Lazio e quanto faccia la differenza. A TMW Radio è stato chiesto a Mario Sconcerti se il Sergente si possa avvicinare al ruolo che aveva Hamsik nel Napoli di Sarri. Lui ha risposto: "Anche di più. Hamsik segnava di più, ma Milinkovic come costruzione di gioco è superiore, così come fisico. Milinkovic è vicino a essere un fuoriclasse, vedremo che piega prenderà la sua carriera".