Lazio, Sconcerti: "Ottima squadra ma c'è un problema di carattere"

La sconfitta contro la Sampdoria ha scatenato tantissime domande intorno alla Lazio. Una partita brutta e senza carattere quella disputata dalla squadra di Inzaghi, talmente brutta da non sembrare vera. In molti in questi giorni hanno analizzato la situazione che sta vivendo la squadra biancoceleste e così ha fatto anche il giornalista Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio: "Quella contro la Sampdoria è stata una sconfitta secca, netta, ci sono delle domande che vanno oltre l'eventuale scarsità di giocatori. Mi sembra che quasi inspiegabilmente sia lenta, sin dalla fine della scorsa stagione. I giocatori sono gli stessi di quei grandi risultati ottenuti fino a metà dello scorso anno. Credo che sia un problema di carattere, stanno mancando Luis Alberto, Milinkovic e Leiva e questo la rende non solo normale ma anche attaccabile. Credo che la Lazio sia un'ottima squadra, sente di aver dato tutto lo scorso anno ed è rimasta con niente in mano. Adesso hanno pensato di essere gli stessi, andando sugli stessi campi e ottenere risultati. Ma sono lenti. Serve una riflessione di Inzaghi con la squadra, credo sia un problema di gruppo, che si siano esauriti e qualcuno deve prendersi la responsabilità di trovare il disagio".

Lazio - Borussia Dortmund, il programma della vigilia delle due squadre

Champions League, Lazio - Borussia Dortmund: dove vederla in tv e in streaming

TORNA ALLA HOME PAGE