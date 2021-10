Lazio, Sconcerti: "Problema serio tra la squadra e Sarri"

"C'è un problema serio tra una parte della squadra e l'allenatore". Così Mario Sconcerti ha spiegato la sconfitta pesante della Lazio rimediata al Bentegodi di Verona. Ai microfoni di TMW Radio il giornalista ha detto: "Si sente così responsabile ora perché capisce che se la squadra gioca al di sotto delle sue possibilità la colpa è per forza la sua. I giocatori poi ci mettono del loro, non c'è dubbio. Il tecnico sceglie, è un mestiere difficile. Sarri si sta prendendo delle responsabilità che sono sue, le colpe sono anche dei giocatori, ma c'è innanzitutto una responsabilità tecnica. E questa è dell'allenatore. Non è un ex calciatore, ha avuto molto successo nel suo altro mestiere, il bancario. Sarri non è intransigente, la Lazio ha altri problemi. Ha allenato a Napoli per anni facendo il record di punti del club, è andato al Chelsea e ha vinto, così come alla Juventus".

IMMOBILE - "Immobile è duttile, ma deve anche pensare a se stesso. E' ancora oggi un omo da trenta gol. Luis Alberto lo chiamano mago non per niente, è sempre stato una testa brillante".