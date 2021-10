Lazio, Sconcerti: "Sarri ha dei problemi, è più insegnante che tecnico"

Risultati altalenanti e prestazioni convincenti a metà: la Lazio di Sarri fatica a decollare, ma tutto ciò era prevedibile. Lo stesso tecnico, all'inizio della sua avventura a Formello aveva detto che ci sarebbe voluto del tempo prima di vedere dei risultati in termini di punti. Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio per discutere del momento dei biancocelesti: "Nel calcio c'è una regola, non conta la bontà di uno schema ma la sorpresa. Oggi Zeman tornerebbe a essere una sorpresa, cosa che non riescono a fare gli allievi di Zeman. Gli anni che Sarri ha imparato il calcio sta passando. A Milinkovic e Luis Alberto non devi dire come giocare. Sarri è più un insegnante che un tecnico da questa Serie A. E' evidente che ora abbia dei problemi".