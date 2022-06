Lazio, Sconcerti: "Sarri? Non sappiamo che accordi ha con la società. Questo un mercato povero"

TUTTOmercatoWEB.com

E' un mercato diverso quello che si sta profilando in questa sessione. Le disponibilità economiche dei club di Serie A sono limitate e questo condiziona ovviamente gli acquisti. Sul tema, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Mario Sconcerti che ha detto la sua sul tecnico della Lazio Maurizio Sarri: "Accontentare l'allenatore lo si fa sempre con i soldi del presidente. Bisogna vedere quali sono le richieste di Sarri. Solo l'Inter per ora ha una squadra diversa, di quelle che si sono rinforzate ne vedo poche. Poi non sappiamo gli accordi tra Sarri e la società. Tutti vogliono alzare l'asticella, ma questo non è un mercato normale perché non ci sono soldi. Le trattative sono molto più penose delle altre. I tecnici hanno delle esigenze, le società altre".