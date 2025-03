Lazio, scoppia il caso Nuno Tavares? Fabiani interviene e fa chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

Nuno Tavares ha saltato la partita contro il Bologna per un problema muscolare che lo ha costretto a dare forfait a pochi minuti dal fischio d'inizio. Forfait che, però, non gli ha impedito di raggiungere il Portogallo per rispondere alla chiamata della Nazionale, dando il via ad alcune voci su un presunto finto infortunio pur di prender parte al ritiro con la squadra di Martinez. Voce che sono state smentite dai fatti. Come confermato da direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni di Radio Radio, Tavares si è sottoposto a degli esami con la Nazionale che hanno evidenziato un piccolo problema e ora è di ritorno nella Capitale dove arriverà entro stasera:

"Tutte le Nazionali vogliono i calciatori in ritiro, poi si effettuano gli esami del caso. Per Tavares hanno evidenziato una piccola sofferenza quindi in serata tornerà a Roma. Voleva giocare contro il Bologna, ma ha avuto un nuovo problemino. Aspettiamo anche novità su Zaccagni che aveva qualche fastidio. Ma noi siamo obbligati a farli partire, poi si valutano in ritiro".