Lazio, scopriamo Marcos Antonio: tutti i numeri allo Shakhtar

Marcos Antonio diventerà nelle prossime ora un calciatore della Lazio. Il centrocampista brasiliano è arrivato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino e nelle prossime ore svolgerà le consuete visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni. Un play per Sarri che va a sostituire Lucas Leiva. Da un brasiliano ad un altro dunque, qualità e una ondata di gioventù per il centrocampo dei biancocelesti. Antonio che pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno è un classe 2000 e sarà dopo i baby Romero e Moro il giocatore più giovane della rosa.

I NUMERI - Il suo soprannome è la “Formiguinha”, per via della sua statura e per il dinamismo che fornisce alla squadra. Può fare sia il play che la mezzala per via della visione di gioco e per la grande tecnica individuale. Seppur giovanissimo, Marcos ha disputato 101 gare con la maglia dello Shakhtar , segnando 9 gol. Nell’ultima stagione, Roberto De Zerbi, tecnico degli ucraini gli ha affidato le chiavi del centrocampo, diventando cosi imprescindibile per il suo gioco. Prima che il conflitto tra Ucraina e Russia mettesse fine ai campionati, il numero 8 brasiliano aveva collezionato 17 partite segnando un gol e servendo un assist. Nonostante i suoi 22 anni Marcos Antonio, con la maglia dei Minatori ucraini, ha disputato 16 gare in Champions League segnando un gol. La sua prestazione migliore è arrivata due anni fa, quando con il suo Shakhtar si impose per 3-2 contro il Real Madrid davanti a Vinicius e Rodrygo suoi compagni nella Selecao. Un profilo giovane richiesto dal mister Sarri che lo vede centrale nel suo progetto tecnico. In attesa di scoprirlo da vicino già nel ritiro di Auronzo, la Lazio abbraccia la Formiguinha, uno di quei calciatori che lavora molto per la squadra.