Lazio, scudetto 1915: ennesima prova a sostegno della rivendicazione

Un'altra prova, l'ennesima, a sostegno dell'ex aequo tra Lazio e Genoa dello scudetto 1915. L'Avv. Gian Luca Mignogna e il Comitato Promotore, tramite una nota ufficiale, hanno comunicato di aver reperito un'ulteriore fonte di grande valore storico e scientifico per supportare la tesi che da 4 anni è stata portata all'attenzione della FIGC, senza ricevere ancora alcuna risposta ufficiale. Grazie alle ricerche dello scrittore Emiliano Foglia, a pagina 153 dell’Enciclopedia “Il Grande Calcio” diretta da Giorgio Tosatti (Fabbri Editore, 1988) risulta questa frase inequivocabile: “La Lazio avrebbe disputato anche la finalissima del 1915, ma a maggio di quell’anno i giovani di tutta Italia vennero chiamati alle armi e il titolo venne assegnato d’ufficio al Genoa”. Mignogna ha affermato che un estratto di questo documento verrà depositato in aggiunta al già corposo fascicolo a sostegno della rivendicazione. La Lazio ha tutto il diritto a vedersi assegnato lo scudetto 1915 ex aequo con il Genoa: questa è l'ennesima conferma dell'attendibilità della richiesta del Comitato Promotore.

