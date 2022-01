Lazio, seconda convocazione per Floriani Mussolini: la gioia social – FOTO

L’emergenza in difesa ha costretto Sarri a guardare di nuovo in casa Primavera e così è arrivata la seconda convocazione in prima squadra per Romano Floriani Mussolini. Il giovane classe 2003 era già stato convocato da Maurizio Sarri in occasione della gara contro il Verona. Esplode di gioia il biancoceleste che sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto in cui sotto si legge: “Contento per la mia seconda convocazione in Serie A”

